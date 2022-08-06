اليوم السابع
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السبت، 06 أغسطس 2022 05:58 ص
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إنشاء مدرسة "قلها" الإعدادية ببنى سويف ودخولها الخدمة العام الجديد

السبت، 06 أغسطس 2022 05:00 ص
إنشاء مدرسة "قلها" الإعدادية ببنى سويف ودخولها الخدمة العام الجديد مدرسة قلها الإعدادية ببنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أكد المحاسب نشأت معبد رئيس مدينة إهناسيا بمحافظة بنى سويف، انتهاء كافة التشطيبات بمدرسة قلها الإعدادية، تمهيدا لتسليمها ودخولها الخدمة، العام الدراسى الجديد لخدمة الطلاب والطالبات من أبناء القرية.
 
واضاف رئيس مدينة إهناسيا لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى العمل فى تنفيذ خط طرد محطة الصرف الصحي بقرية كفر أبوشهبة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لتمهيد وتسوية الطريق بمعداتها وسرعة إعادة رد الشيء لأصله لتيسير حركة مرور المزارعين.
 
وأكد رئيس المدينة على المتابعة الميدانية اليومية، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لبعض مشروعات الخطة وتقديم التيسيرات اللازمة لضمان الدفع بمنظومة العمل لتسريع معدلات الأداء والانتهاء من كافة المشروعات ودخولها الخدمة.

 


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