إلغاء 1500 رحلة جوية وتأجيل 7000 بالولايات المتحدة

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ألغت شركات الطيران الأمريكية قرب 1500 رحلة جوية، الجمعة، من القادمة أو المغادرة للمطارات الأمريكية في ظل استمرار معاناة شركات الطيران من مشكلات في مواعيد المغادرة خلال فصل الصيف الحالي.

وحسب موقع شركة "فلايت آوير" الأمريكي لتتبع بيانات الرحلات الجوية، فإضافة إلى إلغاء 1482 رحلة، تأجلت 7000 رحلة يوم، /الجمعة/، من القادمة أو المغادرة للولايات المتحدة.

وضمن شركات الخطوط الجوية الأمريكية المختلفة، جاءت أكثر الإلغاءات من جانب شركة "أمريكان إيرلاينز" بواقع 263 رحلة، تليها شركة "ساوث ويست" بـ 193 رحلة.

وتواجه شركات الطيران مشكلات خلال فصل الصيف الجاري أدت إلى إحباط عملائها، في ظل زيادة الإقبال على السفر بعد تخفيف قيود جائحة كورونا.

واقترح نواب ديمقراطيون بالكونجرس، حسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، مشروع قانون بشأن تعويض الركاب، حيث تكون بعض التذاكر غير قابلة للتعويض في حالة إلغاء الرحلة التي تكون محجوزة قبل شهور من موعدها.

وتشير المصادر إلى أن من أسباب الإلغاءات والتأجيلات سوء الأحوال الجوية، ونقص أطقم الطائرات؛ بسبب الإجازات أو المطالبة بتحسين أوضاعهم وزيادة رواتبهم.