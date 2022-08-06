إطلاق نسخة جديدة من مسابقة الفتاة الأكثر تميزًا فى الثانوية العامة بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

اطلقت الدكتورة أمل نصرالله، رئيس قسم اللغة الإنجليزية بجامعة سيناء واحدى المتطوعات لدعم وتشجيع تعليم الفتيات بقرى سيناء نسخة جديدة من مسابقة سنوية تطوعية تقوم بدعمها وتحمل اسم "جائزة الدكتورة أمل سلامه نصرالله للفتاة الاكثر تميزًا بالشيخ زويد ورفح" وقيمتها 50 الف جنيه.

وأعلنت عن اطلاق فى نسختها السادسة لعام 2022، بشروط وأحقية الترشح للجائزة وهى أن تكون المرشحة من سكان مراكز و قرى الشيخ زويد ورفح او انتقلت إلى اماكن اخرى داخل شمال سيناء و لكنها حصلت على شهادة الثانوية العامة من المدارس التابعة للشيخ زويد و رفح للعام ٢٠٢٢ (تقدم اوراق تفيد ذلك).

وأن تكون حصلت على الشهادة الإبتدائية والإعدادية والثانوية من المدارس التابعة للشيخ زويد و رفح (تقدم أوراق تفيد ذلك)، ويفضل أن يكون لها دور في خدمة مجتمعها الصغير، ولديها مهارات تواصل جيدة و تتميز بقدرتها على التحدث و ابداء الرأى فى امور المجتمع السيناوى، و لديها رؤيه بشأن تطوير مدينتها او قريتها فى المستقبل، و لديها القدرة على التعبير عن نفسها و طموحاتها وعن قصة كفاحها مع التعليم فى ظل الظروف الصعبة التى تعيشها مراكز و قرى الشيخ زويد و رفح.

وتضمنت شروط التقدم للجائزة ان المجموع ليس شرطا للتقدم للجائزة، وتقديم بطاقة الترشح للدراسة باحد الجامعات المصرية.

و الترشح للجائزةيتم ملء استمارة الترشح بالرابط الموجود بنهاية المنشور، الحصول عليها بفحص استمارات الترشح ومقابلة المرشحات من قبل لجنة مميزة مكونة من مجموعة من القائمين على التعليم والخدمة المجتمعيةبشمال سيناء، وإعلان اسماء الفائزات بالجائزة في حفل تكريمي يضم خبراء التعليم والإعلام والمجتمع المدني بشمال سيناء، استلام الجائزة بعد حصول الطالبة على بطاقة الترشح للدارسة في أحد الجامعات المصرية.

وقيمة الجائزة: 50 ألف جنيه مصرى، وآخر موعد للتقديم10/9/2022.