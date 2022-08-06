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إصابة 6 أشخاص إثر اصطدام سيارة برصيف الدائرى الأوسطى بالجيزة

السبت، 06 أغسطس 2022 03:12 م
إصابة 6 أشخاص إثر اصطدام سيارة برصيف الدائرى الأوسطى بالجيزة اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة بالرصيف بالطريق الأوسطي بدائرة قسم البدرشين وتم نقل المصابين الى المستشفى ، ورفع حطام الحادث .
 
تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الأوسطي بدائرة مركز شرطة البدرشين ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما نتج عنه انحراف الطارة واصطدام السيارة بالرصيف ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي البدرشين المركزي لتلقي العلاج اللازم.
 
 
وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 

حادث مرورى

اخبار الحوادث

الدائرى الاوطى

امن الجيزة

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