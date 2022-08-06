إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة فى المنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

أصيب 5 أشخاص فى إنقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى، بالقرب من قرية برطباط التابعة لمركز مغاغة بشمال محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية فى المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود إشارة من مأمور مركز شرطة مغاغة، تتضمن انقلاب سيارة ميكروباص "أجرة" بالطريق الصحراوى الغربى أمام قرية برطباط، ونتج عن ذلك إصابة 5 أشخاص جميعهم من أبناء مركز ديرمواس.

انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي، وبالفحص تبين إنقلاب الميكروباص فى المسافة بين مركزي مغاغة وبني مزار بحري قرية برطباط بشمال المحافظة، ونتج عن الحادث إصابة عادل محمد 49 عاما وعمر يونس 44 عاما وأحمد لطفي 37 عاما عمال، بالإضافة إلي السائق وأحد مرافقيه وجميعهم من أبناء مركز ديرمواس في أقصي جنوب المحافظة، وترواحت الإصابات بين كسور وكدمات وإشتباه ما بعد الإرتجاج وسحجات بانحاء الجسم وتم نقل المصابين إلي مستشفي مغاغة العام لتلقي العلاج.

وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها وحدة مباحث مركز مغاغة وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة ورعونة السائق الذي أختلت عجلة القيادة فشل في السيطرة علي السيارة بيده مما أدي إلي انقلابها علي جانب الطريق.