إصابة 12 فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم

أصيب 12 مواطنا فى حادث تصادم وقع بين سيارتين ميكروباص وملاكى بمحافظة الفيوم وتم نقل جميع المصابين لمستشفى الفيوم الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا بوقوع مرحبا بين سيارتين إحداهما ملاكى والأخرى ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى بعد كمين قصر الباسل بكيلو متر واحد باتجاه أسيوط وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 12 مواطنا وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.