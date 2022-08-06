إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بزراعى البحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أصيب منذ قليل 12 شخصا بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم انقلاب سيارة ميكروباص بمركز ايتاى البارود بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بإحدى الترع المجاورة لقرية شبرا النونة التابعة لمركز ايتاى البارود على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى .

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ايتاى البارود بالبحيرة لإسعافهم وتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.