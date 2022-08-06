إصابة شقيقتين بحروق نتيجة حريقة شقة في الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيبت شقيقتان بإصابات مختلفة مابين حروق من الدرجة الأولى، وسحجات وإغماء نتيجة احتراق شقة بالدور الثالث بمدينة المستقبل بالاسماعيلية، وتم نقل المصابتين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافهن، ورعايتهن طبيا.

وكان اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة بالدور الثالث بعبارات ايجيكو بمدينة المستقبل دائرة مركز ابوصوير بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع إلى مكان الحريق كما تم الدفع بـ 4 سيارات أسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف محافظة الاسماعيلية.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من امل عبدالمسيح أسعد 45 عام مقيمة المستقبل، دائرة مركز أبوصوير، مصابة حريق من الدرجة الأولى بالوجه، وإغماء، وشقيقتها إيزيس عبدالمسيح أسعد، 57 عام، مقيمة نفس العنوان، مصابة بحروق من الدرجة الأولى بالوجه، وسحجات بالزراعين وإغماء.

كما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

تم نقل المصابتين إلى مجمع الاسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافهن ورعايتهن طبيا.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحريق واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابتين ومعرفة سبب الحريق.