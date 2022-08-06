إصابة ثلاثة أشخاص وتدمير 11 مبنى في قصف روسي لـ دنيبروبتروفسك

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أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك، فالنتين ريزنيشنكو، اليوم السبت ، أن القوات الروسية قصفت منطقتين في منطقة دنيبروبتروفسك ليلاً، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص وتدمير منشآت.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن ريزنيشنكو قوله :" بعد منتصف الليل، أطلق الجيش الروسي صواريخ جراد على منطقة نيكوبول ونيران المدفعية على منطقة كريفي ريه، استهدفت أحياء سكنية ما أدى إلى إصابة ثلاثة من السكان".

ووفقا للمسئول، فقد تضرر في المدينة 11 مبنى من خمسة طوابق وما يصل إلى 40 منزلا خاصا وروضة أطفال ومركز إبداع للأطفال كما تم قطع أنابيب الغاز وخط أنابيب المياه وشبكة الكهرباء حيث تعمل فرق الطوارئ لاستعادتها.

وفي منطقة كريفي ريه، ضرب الجيش، مجتمع زيلينودولسك حيث تم تدمير خط كهرباء في ماريانسكي، وترك جزء من القرية بدون كهرباء ، وبحسب المعلومات الأولية ، لم يصب أحد بأذى.