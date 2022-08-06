اليوم السابع
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إزاى تحول كارت عداد الكهرباء لـNFc .. اعرف التفاصيل

السبت، 06 أغسطس 2022 08:00 ص
إزاى تحول كارت عداد الكهرباء لـNFc .. اعرف التفاصيل وزارة الكهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع لقراءه خطوات تحويل كارت شحن الرصيد بالعدادات مسبوقة الدفع إلى الكارت الذى يدعم خاصية NFc  والتى تتميز بسهولة الشحن و متابعة الاستهلاك بشكل مستمر، وفيما يلي طرق شحن رصيد بعداد الكهرباء عن طريق ال NFC :
 
1-اولا يجب التأكد من أن الهاتف المحمول الخاص بك يدعم خاصية Nfc، هو تغيير الكارت واستبداله بكارت NFC من شركة توزيع الكهرباء اللى انت تابع ليها.
 
2- أنواع الأبليكيشن الموجودة في السوق والى من خلالها هيتم الشحن من خلال الموبايل
       1ـــ shal gtpay
      2ـــ my fawry
      3ــ كهرباء خالص
 
3- إذا كان عداد الكهرباء  جلوبال سيتم استخدام  ابليكشن sahl gtpay وmy fawry و كهرباء خالص يتم استخدامهم لباقى انواع العدادات مسبوقة الدفع.
4- بعد تحميل التطبيق يجب اتباع الخطوات التالية:
أــ فتح الابليكيشن وتسجيل البيانات الخاصة بك .
ب ــ قم بتحديد اختيارك postpaid   or   prepaid واسم الشركة التابع لها.
ج ــ في حالة اختيار prepaid هيظهرلك "لو عايز تشحن" قم بوضع الكارت بظهر الموبايل لقراءة البيانات.
هـ - حدد المبلغ المطلوب للشحن.
و- اختار الدفع عبر الفيزا.
ع- ستصلك رسالة بخصم المبلغ من رصيد الفيزا.
ط - وبعدها قم بوضع الكارت مرة أخرى بظهر الموبايل لنقل الشحنة ثم وضع الكارت
 
 

الكهرباء

العداد مسبوق الدفع

شحن العدادات مسبوقة الدفع



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