إزاى تحول كارت عداد الكهرباء لـNFc .. اعرف التفاصيل

يرصد اليوم السابع لقراءه خطوات تحويل كارت شحن الرصيد بالعدادات مسبوقة الدفع إلى الكارت الذى يدعم خاصية NFc والتى تتميز بسهولة الشحن و متابعة الاستهلاك بشكل مستمر، وفيما يلي طرق شحن رصيد بعداد الكهرباء عن طريق ال NFC :
1-اولا يجب التأكد من أن الهاتف المحمول الخاص بك يدعم خاصية Nfc، هو تغيير الكارت واستبداله بكارت NFC من شركة توزيع الكهرباء اللى انت تابع ليها.
2- أنواع الأبليكيشن الموجودة في السوق والى من خلالها هيتم الشحن من خلال الموبايل
1ـــ shal gtpay
2ـــ my fawry
3ــ كهرباء خالص
3- إذا كان عداد الكهرباء جلوبال سيتم استخدام ابليكشن sahl gtpay وmy fawry و كهرباء خالص يتم استخدامهم لباقى انواع العدادات مسبوقة الدفع.
4- بعد تحميل التطبيق يجب اتباع الخطوات التالية:
أــ فتح الابليكيشن وتسجيل البيانات الخاصة بك .
ب ــ قم بتحديد اختيارك postpaid or prepaid واسم الشركة التابع لها.
ج ــ في حالة اختيار prepaid هيظهرلك "لو عايز تشحن" قم بوضع الكارت بظهر الموبايل لقراءة البيانات.
هـ - حدد المبلغ المطلوب للشحن.
و- اختار الدفع عبر الفيزا.
ع- ستصلك رسالة بخصم المبلغ من رصيد الفيزا.
ط - وبعدها قم بوضع الكارت مرة أخرى بظهر الموبايل لنقل الشحنة ثم وضع الكارت
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