إخماد حريق التهم غرفة الإداريين بمدرسة كفر سالم النحال بالغربية

شهدت مدرسة كفر سالم النحال التجارية، التابعة لإدارة السنطة التعليمية بمحافظة الغربية، اندلاع حريق في غرفة الإداريين بالمدرسة، وأتت النيران على جميع ملفات طلبة المدرسة وغرفة مديرة المدرسة واحتراق ماكينة التصوير، وتم إخماد النيران باستخدام طفايات الحريق ووحدة إطفاء قرية شبرا قاص.
وتلقى اللواء محمد عمار مدير امن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخولي مأمور مركز السنطة، بورود بلاغ لشرطة النجدة باندلاع حريق في مدرسة كفر سالم النحال للتعليم التجاري.
انتقلت سيارة إطفاء من وحدة إطفاء شبرا قاص وتم إخماد النيران، كما انتقلت لجنة من الإدارة التعليمية لفحص البلاغ.
وتبين نشوب حريق في غرفة مديرة المدرسة وغرفة الإداريين والتهمت النيران ملفات الطلبة.
وشكل ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية لجنة عاجلة لفحص الواقعة وتحديد الخسائر والتلفيات، كما تم انتداب الادلة الجنائية لبيان اسباب الحريق وعما إذا كان هناك شبهه جنائية وراء الحريق من عدمه.
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