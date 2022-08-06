إخماد حريق التهم غرفة الإداريين بمدرسة كفر سالم النحال بالغربية

وتلقى اللواء محمد عمار مدير امن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخولي مأمور مركز السنطة، بورود بلاغ لشرطة النجدة باندلاع حريق في مدرسة كفر سالم النحال للتعليم التجاري.

انتقلت سيارة إطفاء من وحدة إطفاء شبرا قاص وتم إخماد النيران، كما انتقلت لجنة من الإدارة التعليمية لفحص البلاغ.

وتبين نشوب حريق في غرفة مديرة المدرسة وغرفة الإداريين والتهمت النيران ملفات الطلبة.

وشكل ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية لجنة عاجلة لفحص الواقعة وتحديد الخسائر والتلفيات، كما تم انتداب الادلة الجنائية لبيان اسباب الحريق وعما إذا كان هناك شبهه جنائية وراء الحريق من عدمه.