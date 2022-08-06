إحالة طالبة عقب تعديها على ملاحظ بامتحانات الإعدادية الدور الثانى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قرر الدكتور نبيلة فتحى، مدير إدارة الفشن التعليمية، جنوب محافظة بنى سويف إحالة طالب فى الشهادة الإعدادية فى الدور الثانى، فى مادة الدراسات إلى التحقيق عقب قيامه بالاعتداء على ملاحظ داخل اللجنة.

وكانت مدير إدارة الفشن التعليمية قامت بجولة على مدرسة الإعدادية بنين الملاصقة لمبنى إدارة الفشن التعليمية عقب ورود بلاغ بقيام طالب بالاعتداء على ملاحظ داخل اللجنة فى محاولة منه للغش فى امتحان الدراسات فى الدور الثانى فى الشهادة الإعدادية.

وعلى الفور أمرت بإجراء تحقيق عاجل فى الواقعة واستدعت الشئون القانونية لسماع اقوال الطالب والمعلم وشهود الواقعة كما نبهت مديرة الإدارة على ضرورة تواجد الأمن على باب المدرسة وغلق باب المدرسة قبل بداية الامتحان وختم ورقة الأسئلة فى الأماكن الخالية من الأسئلة والاهتمام بنظافة اللجان مشيدا بالإجراءات الأمنية التى اتخذتها مديرية الأمن بالتنسيق مع مديرية التعليم فى عملية تأمين اللجان مشيرًا إلى أن غرفة عمليات الإدارة والتى تتابع سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى لم تصل إليها أى شكوى من أى لجنة على مستوى مدارس الإدارة التعليمية.