أمن القاهرة يضبط ديلر الآيس قبل ترويجه المخدرات على عملائه

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، في ضبط كمية من مخدر الآيس بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الاتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث من ضبط (عاطل)، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.