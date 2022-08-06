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أسماء أوائل الثانوية العامة شعبة علمى رياضة (إنفوجراف)

السبت، 06 أغسطس 2022 11:21 ص
أسماء أوائل الثانوية العامة شعبة علمى رياضة (إنفوجراف) أوائل الثانوية العامة شعبة علمى رياضة

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أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الفيديو التفصيلي لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022، %75.04، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفي الشعبة الأدبية %68.38.
 
الإنفوجراف التالي يستعرض أوائل الثانوية العامة علمى رياضة:
 
أوائل الشعبة العلمية رياضة
أوائل الشعبة العلمية رياضة
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5
 
6
 
7
 
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1 – عمر شريف عبدالمنعم عبدالحميد ( الشرقية ) 407
 
2 – مريم حسن عبدالمنعم عويس ( الجيزة ) 406
 
3 – أحمد سامى محمود السيد الغربية 405
 
3 – محمد عاطف عبدالموجود الشيمى ( الغربية ) 405  الثالث مكرر
 
4 – مارك ناجح ملاك بانوب (المنيا ) 404
 
4 – محمود مجدى السيد جعفر (المنوفية ) 404 (الرابع مكرر )
 
4 – محمود نعمان عبدالمجيد الفيل ( البحيرة ) 404 (الرابع مكرر )
 
4 – مروان أحمد سمير محمد على الشلقامى (القاهرة ) 404
 
4 – ندى محمود عبدالمولى عبدالحميد ( الجيزة ) 404
 
 
واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.
 
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.
 
كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا.

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانويه العامه 2022

اوائل الثانويه العامه 2022

أوائل الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة

نتيجه الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022

لينك نتيجه الثانويه العامه 2022

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

الثانوية العامة

تسجيل دخول بوابة الثانوية العامة

الثانويه العامه

ثانوية عامة 2022

نتيجة ثانوية عامة 2022

نتيجه الصف الثالث الثانوي العام 2022

تنسيق 2022

تنسيق الثانوية العامة

مكتب التنسيق

رابط نتيجه الثانويه العامه 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم السابع

نتيجة الثانويه العامه اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022

اوائل الثانوية العامة 2022

ترتيب اوائل الثانوية العامة 2022



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