اليوم السابع
Ads
السبت، 06 أغسطس 2022 12:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أسماء أوائل الثانوية العامة الشعبة العلمية علوم.. إنفوجراف

السبت، 06 أغسطس 2022 12:26 م
أسماء أوائل الثانوية العامة الشعبة العلمية علوم.. إنفوجراف أوائل الثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الفيديو التفصيلي لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022  %75.04، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفى الشعبة الأدبية %68.38.
 

أسماء أوائل الثانوية العامة الشعبة العلمية علوم:

 

 
أوائل الشعبة العلمية علوم 
 
 
1 - ملك عبد الفتاح محمود الشبشيرى (المنوفية) -  402
 
 
2 - إسلام فتحى فتحى إبراهيم الدويل (دمياط) -  401
 
2 - عمر السيد محمود عبد القادر داود  (الغربية) -  401
 
2 - محمد أشرف كمال خليل عبد الله  (الشرقية) -  401
 
3 - أميرة خالد صلاح عمر (الغربية)  - 400
 
3 - محمد أيمن نصر متولي السيد (الدقهلية) - 400
 
4- أحمد هشام بدوى على (كفر الشيخ)- 399
 
4-  إسلام إبراهيم عبد الرؤوف محمد الهادى (الإسماعيلية) - 399
 
 4 - خالد محمد عوض عبد الرؤوف (البحيرة)- 399
 
 4 - شهد مجدى فهمى محمد على  (الشرقية) - 399
 
4-  كيرلس خالد شنودة (سوهاج) - 399
 
4- كيرلس نسيم عازر خليل (قنا) - 399
 
4- لؤى أحمد فوزى عبد الحافظ (أسيوط) - 399 
 
4- يوسف محمود السيد أبو سريع نور (القليوبية) -399
أحمد هشام
أحمد هشام

 

إسلام إبراهيم
إسلام إبراهيم

 

إسلام فتحى
إسلام فتحى

 

أميرة خالد
أميرة خالد

 

أوائل الشعبة العلمية علوم
أوائل الشعبة العلمية علوم

 

خالد محمد عوض
خالد محمد عوض

 

شهد مجدى
شهد مجدى

 

عمر السيد
عمر السيد

 

كيرلس خالد
كيرلس خالد

 

كيرلس نسيم
كيرلس نسيم

 

لؤى أحمد
لؤى أحمد

 

محمد أشرف
محمد أشرف

 

محمد أمين
محمد أمين

 

يوسف محمود
يوسف محمود

 


نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانويه العامه 2022

اوائل الثانويه العامه 2022

أوائل الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة

نتيجه الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022

لينك نتيجه الثانويه العامه 2022

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

الثانوية العامة

تسجيل دخول بوابة الثانوية العامة

الثانويه العامه

ثانوية عامة 2022

نتيجة ثانوية عامة 2022

نتيجه الصف الثالث الثانوي العام 2022

تنسيق 2022

تنسيق الثانوية العامة

مكتب التنسيق

رابط نتيجه الثانويه العامه 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم السابع

نتيجة الثانويه العامه اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022

اوائل الثانوية العامة 2022

ترتيب اوائل الثانوية العامة 2022

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة