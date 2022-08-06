أسماء أوائل الثانوية العامة الشعبة العلمية علوم.. إنفوجراف

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الفيديو التفصيلي لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022 %75.04، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفى الشعبة الأدبية %68.38.

أسماء أوائل الثانوية العامة الشعبة العلمية علوم:

أوائل الشعبة العلمية علوم

1 - ملك عبد الفتاح محمود الشبشيرى (المنوفية) - 402

2 - إسلام فتحى فتحى إبراهيم الدويل (دمياط) - 401

2 - عمر السيد محمود عبد القادر داود (الغربية) - 401

2 - محمد أشرف كمال خليل عبد الله (الشرقية) - 401

3 - أميرة خالد صلاح عمر (الغربية) - 400

3 - محمد أيمن نصر متولي السيد (الدقهلية) - 400

4- أحمد هشام بدوى على (كفر الشيخ)- 399

4- إسلام إبراهيم عبد الرؤوف محمد الهادى (الإسماعيلية) - 399

4 - خالد محمد عوض عبد الرؤوف (البحيرة)- 399

4 - شهد مجدى فهمى محمد على (الشرقية) - 399

4- كيرلس خالد شنودة (سوهاج) - 399

4- كيرلس نسيم عازر خليل (قنا) - 399

4- لؤى أحمد فوزى عبد الحافظ (أسيوط) - 399

4- يوسف محمود السيد أبو سريع نور (القليوبية) -399



أحمد هشام



إسلام إبراهيم



إسلام فتحى



أميرة خالد



أوائل الشعبة العلمية علوم



خالد محمد عوض



شهد مجدى



عمر السيد



كيرلس خالد



كيرلس نسيم



لؤى أحمد



محمد أشرف



محمد أمين