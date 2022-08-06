أسماء أوائل الثانوية العامة الشعبة الأدبية.. إنفوجراف

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الفيديو التفصيلي لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022 هي %75.04، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفي الشعبة الأدبية %68.38.

الإنفوجراف التالى يستعرض أوائل الشعبة الأدبية:









1 – زينب أكرم حسن حميدة ( الفيوم ) 387

2 – ساندى معاذ مقبول محمد عبداللطيف (القاهرة ) 384

3 – أمنية إبراهيم السيد محمد عيد (الدقهلية) 383

3 – عائشة حسن طه حسن عبدالصادق (الإسكندرية ) 383 (الثالث مكرر )

4 – سوسن رانى سراج الدين محمد (الدقهلية ) 382

4 – مهند محمد شعبان محمود (الجيزة ) 382 (الرابع مكرر )

5 – بسملة محروس رشاد أحمد (سوهاج ) 381

6 – أحمد سمير عبدالعزيز السيد مصطفى (القاهرة) 380

6 – أروى عبدالمحسن محمد عبدالسلام (الإسكندرية ) 380 (السادس مكرر )

6 – لبنة أحمد فؤاد محمد محسن (الجيزة ) 380 (السادس مكرر )

6 – مريم محمد أحمد إسماعيل على (القليوبية ) 380 (السادس مكرر )