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أسماء أوائل الثانوية العامة الشعبة الأدبية.. إنفوجراف

السبت، 06 أغسطس 2022 12:17 م
أسماء أوائل الثانوية العامة الشعبة الأدبية.. إنفوجراف أوائل الثانوية العامة الشعبة الأدبية

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أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الفيديو التفصيلي لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022 هي %75.04، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفي الشعبة الأدبية %68.38.
 
الإنفوجراف التالى يستعرض أوائل الشعبة الأدبية:
 
1 زينب
 
3 أمنية
 
4 عائشة
 
5 سوسن
 
6 مهند
 
7 بسملة
 
8 أحمد سمير
 
9 أروى
 
10 لينة
 
11 مريم
 
ساندي 2
 
1 – زينب أكرم حسن حميدة ( الفيوم ) 387
 
2 – ساندى معاذ مقبول محمد عبداللطيف (القاهرة ) 384
 
3 – أمنية إبراهيم السيد محمد عيد (الدقهلية) 383
 
3 – عائشة حسن طه حسن عبدالصادق (الإسكندرية ) 383 (الثالث مكرر )
 
4 – سوسن رانى سراج الدين محمد (الدقهلية ) 382
 
4 – مهند محمد شعبان محمود (الجيزة ) 382 (الرابع مكرر )
 
5 – بسملة محروس رشاد أحمد (سوهاج ) 381
 
6 – أحمد سمير عبدالعزيز السيد مصطفى (القاهرة) 380
 
6 – أروى عبدالمحسن محمد عبدالسلام (الإسكندرية ) 380 (السادس مكرر )
 
6 – لبنة أحمد فؤاد محمد محسن (الجيزة ) 380 (السادس مكرر )
 
6 – مريم محمد أحمد إسماعيل على (القليوبية ) 380 (السادس مكرر )
 
 

أوائل الثانوية العامة

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نتيجة الثانويه العامه اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022

اوائل الثانوية العامة 2022

ترتيب اوائل الثانوية العامة 2022



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