أسماء أوائل الثانوية العامة الحالات الخاصة وطلاب الدمج (إنفوجراف)

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الفيديو التفصيلي لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022 %75.04، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفى الشعبة الأدبية %68.38.
أوائل الحالات الخاصة:
مكفوفو الجمهورية
ناريمان أحمد صالح فرج (الإسكندرية )
طلاب الدمج:
أنس إبراهيم محمد أنس مرسى الشرقية (407)
أحمد عبدالحميد جاد على سليم كفر الشيخ (396)
كيرلس سامح حسنى فخرى (القاهرة ) 368.50
أسماء أوائل الثانوية العامة الحالات الخاصة
الدمج
الدمج
طلاب الدمج
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