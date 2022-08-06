أسماء أوائل الثانوية العامة الحالات الخاصة وطلاب الدمج (إنفوجراف)

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الفيديو التفصيلي لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022 %75.04، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفى الشعبة الأدبية %68.38.

أوائل الحالات الخاصة: مكفوفو الجمهورية ناريمان أحمد صالح فرج (الإسكندرية ) طلاب الدمج: أنس إبراهيم محمد أنس مرسى الشرقية (407) أحمد عبدالحميد جاد على سليم كفر الشيخ (396) كيرلس سامح حسنى فخرى (القاهرة ) 368.50



أسماء أوائل الثانوية العامة الحالات الخاصة



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