أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت، وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 5 جنيهات للكيلو جرام.
- البطاطس 7 جنيهات .
- البصل الأبيض 3.25 جنيه
- البصل الأحمر بـ3 جنيهات.
- الكوسة بـ 10 جنيهات .
- الجزر بـ 7.5 جنيه.
- الخيار بـ 9.25 جنيه
- الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.
- الباذنجان العروس بـ 6 جنيهات
- الفلفل البلدى بـ6 جنيهات.
- الفلفل الألوان 16 جنيها.
- الليمون بـ 12 جنيها.
- فاصوليا بـ15 جنيها.
- بلح بارحى بـ34 جنيها.
- بامية بـ23 جنيها.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
- وورق عنب بـ19 جنيها.
- تفاح احمر إيطالى بـ30 جنيها.
- عنب أحمر بـ12.5 جنيه.
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