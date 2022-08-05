99 % نسبة النجاح ببكالوريوس الطب وجراحة الأسنان بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعتمد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس نتيجة بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 99% وبذلك تكون الكلية قد حققت أكبر نسبة نجاح على مستوى الكليات التى أعلنت نتائج سنواتها النهائية حتى الآن.

وأوضح رئيس الجامعة أن 135 طالب وطالبة أدوا الإمتحانات بكلية طب الأسنان ، حصل العشرة الأوائل على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف كما حصل 36 طالب وطالبة على تقدير عام ممتاز و56 على تقدير جيد جداً.

وقدم "مندور" التهنئة لطلابه من خريجى الدفعه ال22 لكلية طب وجراحة الفم والأسنان مشيراً إلى أن تخصص طب الأسنان أصبح من المجالات الدراسية الأعلى اختياراً لكثير من الطلاب ، وخاصة بعد التقدم التكنولوجي الهائل في علم الأشعة و المواد المستخدمة في معالجة أمراض و ترميمات و تجميل الأسنان مشيراً إلى أن مستشفى طب الاسنان بالجامعة هى الأولى من نوعها التى تخدم إقليم القناة وسيناء بسعة 173 وحدة أسنان بالإضافة إلى غرفة عمليات كبرى التى تم افتتاحها مؤخراً لجراحة الفم والوجه والفكين بنظام الكبسولة بتكلفة تفوق الـ17 مليون جنيه.

بينما أفادت الدكتور داليا فياض عميدة كلية طب الأسنان أن أسماء الطلاب العشر الأوائل جاءت بالترتيب كالتالي فتحى أحمد محمد بالمركز الأول، حبيبه وليد كمال بالمركز الثانى، نادين عبد اللاه أحمد بالمركز الثالث، أحمد خالد عبد الحكيم بالمركز الرابع، ميرا إبراهيم بشاره بالمركز الخامس.

وتابعت الدكتور مروة شرعان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إعلان المراكز من السادس إلى العاشر والتى جاءت كالتالي أيه إبراهيم عطية بالمركز السادس، سماهر محمد على بالمركز السابع، أسماء على السيد بالمركز الثامن، مريم شريف محمد بالمركز التاسع، أخيرًا جاءت بالمركز العاشر شروق عبد الحكيم عبد المعطي.