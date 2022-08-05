اليوم السابع
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الجمعة، 05 أغسطس 2022 07:15 ص
أكرم القصاص
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95% من القراء يطالبون بتكثيف الحملات على المراكز الطبية غير المرخصة

الجمعة، 05 أغسطس 2022 07:11 ص
95% من القراء يطالبون بتكثيف الحملات على المراكز الطبية غير المرخصة الاستطلاع

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وأيد 95% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على المراكز الطبية غير المرخصة، بينما عارض 5% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على المراكز الطبية غير المرخصة.
 

 

 


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اليوم السابع

المراكز الطبية

الصحة

الرقابة والتفتيش



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