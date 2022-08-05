الرئيسية أخبار عاجلة 95% من القراء يطالبون بتكثيف الحملات على المراكز الطبية غير المرخصة الجمعة، 05 أغسطس 2022 07:11 ص الاستطلاع مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء وأيد 95% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على المراكز الطبية غير المرخصة، بينما عارض 5% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على المراكز الطبية غير المرخصة. استطلاع القراء اليوم السابع المراكز الطبية الصحة الرقابة والتفتيش الموضوعات المتعلقة غلق مركز طبى خاص بالسويس لمخالفته اشتراطات مكافحة العدوى وإدارته بدون ترخيص السبت، 02 يوليه 2022 04:33 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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