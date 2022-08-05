800 شخص خلال أسبوع.. قلق فى إسبانيا بعد ارتفاع حالات الإصابة بجدرى القرود

فاطمة شوقى

تنتاب إسبانيا حالة من القلق والذعر بسبب انتشار فيروس جدرى القرود ، وارتفاع حالات الإصابة بالمرض 800 حالة أخرى خلال الأسبوع الماضى، حيث لا تزال إسبانيا تمثل الدولة الأوروبية الأكثر إصابة بالعدوى.

وقالت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية، إن حالات الإصابة بجدرى القرود تبلغ اليوم 26017 حالة ، منها تسع حالات وفاة ، اثنتان منها في إسبانيا ، وفقًا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية المحدثة يوميًا.

ولا تزال الولايات المتحدة هي الدولة التي سجلت أكبر عدد من الحالات المبلغ عنها ، حيث سجلت 6307 حالة ، تليها إسبانيا بـ 4577 حالة، وألمانيا بـ 2839 حالة، والمملكة المتحدة بـ 2759 حالة، وفرنسا بـ 2239 حالة، ومن بين الوفيات المؤكدة ، تم تسجيل حالتين في إسبانيا، وثلاث في نيجيريا، واثنتان في جمهورية إفريقيا الوسطى، وواحدة في غانا وواحدة في الهند. ولا تزال الوكالة التي تتخذ من جنيف مقرا لها تؤكد الوفيات المحتملة الأخرى المرتبطة بالمرض.

في أمريكا اللاتينية ، لا تزال البرازيل هي الدولة التي سجلت أكبر عدد من الحالات المبلغ عنها ، حيث سجلت 1474 حالة ، تليها بيرو بـ 324 حالة ، والمكسيك بـ91 حالة ، وتشيلي بـ 69 حالة ، والأرجنتين بـ 31 حالة.

أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ دولية في 23 يوليو لهذا المرض ، والذي تم اكتشافه لعقود بشكل شبه حصري في غرب ووسط إفريقيا ، ولكن تم تشخيص حالات منها حاليًا في حوالي 90 دولة.

ويعتبر هذا المرض أقل خطورة من الجدري التقليدي ، الذي تسبب في وفاة الملايين على مدى آلاف السنين ، ولكن تم القضاء عليه عالميًا منذ 40 عامًا ، وعادة ما يتجلى في ارتفاع درجة الحرارة التي تؤدي بسرعة إلى طفح جلدي ، خاصة على الوجه.

وتدرس منظمة الصحة العالمية الفعالية ضد تفشي اللقاحات ضد هذا الجدري التقليدي ، فالعديد من الأجيال التي ولدت منذ السبعينيات والثمانينيات لم يتم تلقيحها عند اختفاء المرض ، بالإضافة إلى منتجات أخرى تم تطويرها مؤخرًا ، والعديد منها يعتمد على اللقاحات القديمة للجدرى.