7 معلومات عن تحصينات الماشية والدواجن عام 2021

أظهرت النشرة السنوية لإحصاءات أمراض الحيوان والدواجن لعام 2021 مجموعة من المؤشرات الهامة بالانفو جراف وفقا لما يلي:
أولاً: الماشية
1 اصابات الماشية:
• بلغت عـدد بؤر إصابة الماشية بمرض الحمى القلاعية 36 بؤرة
عام 2021 مقابل 12 بؤرة عام 2020 وذلك بنسبـة زيادة 200٪.
• بلغت الإصابة بمرض الجلد العقدى 16 بؤرة عام 2021 مقـابل 20 بؤرة عام 2020 بنسبة إنخفاض بلغت 20٪.
2) تحصينات الماشية والحيوانات:
• بلغت أعداد تحصينات لقاح الحمى القلاعيـة ثلاثـى العــترة للماشـية والحيوانـات 8.9 مليـون حالة عام 2021 مقابل 5.6 مليون حالة عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 57.6٪.
3) علاج الماشية والحيوانات:
• بلغت أعداد الماشية والحيوانات التى تم علاجها من الأمراض الباطنة 686 ألف حالة عام 2021 مقابل 567 ألف حالة عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 20.9٪.
ثانيا: الدواجن :
1) إصابات الدواجن:
• بلغت عدد بؤر إصابة الدواجن بمـرض أنفلونـزا الطيور 65 بؤرة عام 2021 مقابل 66 بؤرة عام 2020 بنسبة إنخفاض بلغت 1.5٪ .
2 ( علاج الدواجن:
• بلغت أعداد الدواجن التى تم علاجها من الأمراض الباطنة 1.7 مليون حالة عام 2021 مقابل 2‚2 مليون حالة عام 2020 بنسبة انخفاض بلغت 23.3٪.
ثالثا: التلقيح الصناعى:
• بلغت أعداد الماشية والحيوانات من حالات التلقيح الصناعى 349946 رأس عام 2021 مقابل 308246 رأس عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 5‚13
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة