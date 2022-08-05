3 خطوات لتسجيل الشركات نقاط البيع للانضمام لمنظومة الإيصال الإلكترونى

كتب هانى الحوتى

فتحت مصلحة الضرائب المصرية، مطلع الشهر الماضي الباب أمام الشركات لتقديم طلبات اعتماد أجهزة نقاط البيع POS لمنظومة الإيصال الإلكتروني، واعتماد الشركات الموردة لهذه الأجهزة، وذلك بعد بدء تطبيق المرحلة الأولى على 153 شركة، وعزمها إضافة 400 آخرين مطلع أكتوبر المقبل، ويقدم اليوم السابع خطوات تسجيل نقاط البيع.



يتم تسجيل نقاط البيع بمنظومة الإيصال الإلكتروني، من خلال الخطوات الآتية: 1- اختيار الفرع المطلوب تسجيل POS عليه.

2- البحث عن موديل نقطة البيع علمًا بأنه في البيئة الاختبارية، سوف يتم اختيار موديل legacy Model.

3- إضافة اسم نقطة البيع وتاريخ بداية تنشيط نقطة البيع، والرقم التسلسلي لها (علمًا بأن الرقم التسلسلي هو رقم فريد لكل نقطة بيع).

ويجب على الشركات الانتباه، أن حالة نقطة البيع ستكون معلقة (Pending) لحين تنشيط نقطة البيع من خلال الممول.

بدأت 153 شركة كبرى، تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني منذ مطلع شهر يوليو الماضي، ويتم تباعًا استكمال انضمام باقي الشركات للمنظومة على 4 مراحل تمتد حتى عام 2023، بهدف التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية والتحقق من صحة بيانات مصدر الإيصال ومحتوياته شكليًا، وكذلك توحيد شكل ومحتوي الإيصال إلكتروني في التعامل بين التاجر والمستهلك النهائي، وفقًا لطبيعة كل نشاط.

وتهدف منظومة الإيصال الإلكتروني إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.