11 برنامجا تعليميا في انتظارك لو التحقت بجامعة دمياط .. صور

دمياط - فريق المحافظات

تستعد وزارة التربية والتعليم للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات، وسط حالة من الترقب بين آلاف الأسر المصرية المنتظرين نتائج الثانوية العامة للبدء في اختيار الكليات المناسبة لأبنائهم وأيضا الجامعات المناسبة لهم.

وتقدم جامعة دمياط، حزمة من البرامج التعليمية لطلابها، 11 برنامجا تعليميا طبقا للمعايير العالمية تقدمها جامعة دمياط للراغبين في الالتحاق بها من طلاب الجامعة دون أية مصروفات زائدة فقط بمصروفات الكلية المتعارف عليها، ويقدم اليوم السابع في هذا التقرير تلك البرامج التى نقدمها جامعة دمياط لأبنائها الطلاب.

كلية الفنون التطبيقية:

برنامج تصميم وتكنولوجيا الأثاث

ويمنح درجة البكالوريوس في الفنون التطبيقية ويؤهل الخريج لتصميم وإنتاج الأثاث، كما أن هناك مرجعية عالمية للبرنامج من جامعة الابلاشيان بولاية كارولينا الشمالية، وبجامعة الهاي بوينت بولاية كارولينا الشمالية، وجامعة نابولي.

ويبلغ عدد الساعات المعتمدة لهذا البرنامج، 160 ساعة .

كما أنه لا يتم تحديد حد أدنى لسنوات التخرج لأن الشرط هو استيفاء الطالب لعدد الساعات المطلوبة وبحد أقصى 10 سنوات دراسية.

- المصروفات الدراسية:

* 850 جنيه / ساعة / الطلاب المصريين

* 450 دولار / ساعة / الطلاب غير المصريين

كلية الآداب

برنامج الترجمان "متعدد اللغات" Polyglot،

يدرس الطالب بالبرنامج الجديد بمرحلة البكالوريوس ثلاث لغات: الإنجليزية والفرنسية والألمانية، ويعد هذا البرنامج هو الأول والوحيد من نوعه في الجامعات المصرية، كما يؤهل للعمل بالمجالات التي تحتاج إلي مترجمين متخصصين في اللغات الثلاثة مثل مكاتب الوزارات والمؤسسات الثقافية والدبلوماسية الأجنبية والمصرية، الإذاعة والتلفزيون والمحطات الفضائية وشركات الاتصالات .

عدد الساعات المعتمدة لهذا البرنامج 160 ساعة

المصروفات الدراسية 250 جنيه / ساعة

مدة الدراسة: 4 سنوات دراسية

برنامج نظم المعلومات الجغرافية وعلوم المساحة والتخطيط

ويؤهل الخريج للعمل بهيئات المساحة العامة الجيولوجية والعسكرية، شركات الانشاءات والمقاولات، شركات البترول والتعدين، هيئة الاستشعار عن بعد.

- عدد الساعات المعتمدة: 160 ساعة

- المصروفات الدراسية: 250 جنيه / ساعة

- مدة الدراسة: 4 سنوات دراسية

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي:

برنامج المعلوماتية الطبية.

ويؤهل الخريج للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي حيث مختبرات البحوث، شركات التكنولوجيا الطبية، منظمات الصحة العامة وشركات البرمجيات الطبية، شركات التأمين الصحي، والمنظمات الحكومية، شركات إنتاج البرمجيات وعلى وجه الخصوص المتعلقة بالمنظومة الصحية، إدارة تقنيات المعلومات بمختلف المؤسسات الصحية.

عدد الساعات المعتمدة: 140 ساعة

المصروفات الدراسية: 400 جنيه / ساعة

مدة الدراسة: 4 سنوات دراسية

برنامج الذكاء الاصطناعي التطبيقي.

ويؤهل الخريج للعمل في مجالات تحليل ومعالجة البيانات الضخمة، الروبوت، تصميم قواعد البيانات، وانترنت الأشياء.

- عدد الساعات المعتمدة: 140 ساعة

- المصروفات الدراسية: 400 جنيه / ساعة

- مدة الدراسة: 4 سنوات دراسية

كلية العلوم:

برنامج جيولوجيا البترول والتعدين.

والذي يؤهل الخريج للعمل بشركات قطاع البترول المصرية والأجنبية وشركات التعدين.

برنامج البيولوجيا الجزيئية

والذي يمنح الخريج مجموعة واسعة من فرص العمل في عدة مجالات مختلفة منها: المختبرات الطبية وتشخيص الأمراض المعدية، صناعة وانتاج الأدوية، والمستحضرات الطبية، صناعة الأمصال واللقاحات والأجسام المضادة ومختبرات التحليل الغذائي والمعامل الجنائية.

برنامج التكنولوجيا الحيوية بنظام الساعات المعتمدة

ويمنح الخريج مجموعة واسعة من فرص العمل أيضًا في عدة مجالات مختلفة مثل معامل البحوث الزراعية و الانتاج الزراعي والحيواني معامل البحث و التطوير بشركات الأدوية و اللقاحات و الأمصال، ومعامل البحوث بالمستشفيات و المراكز الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى معامل مكافحة التلوث.

• نظام الدراسة للبرامج المميزة الثلاثة بكلية العلوم:

- عدد الساعات المعتمدة: 140 ساعة لكل برنامج

- المصروفات الدراسية: 400 جنيه / ساعة لكل برنامج

- مدة الدراسة: 4 سنوات دراسية لكل برنامج

كلية التربية:

إعداد معلم التعليم الأساسي "تخصص الرياضيات باللغة الإنجليزية"

بنظام الفصل الدراسي، ويؤهل الخريج للعمل بمدارس اللغات والمدارس الدولية من معلمي الرياضيات باللغة الإنجليزية

- المصروفات الدراسية: 10,000 جنيه / سنة

- مدة الدراسة: 4 سنوات دراسية

كلية الآثار:

إدارة المواقع الأثرية والتراثية.

يؤهل الخريج للعمل بجميع المواقع والمتاحف الأثرية والتراثية بوزارة الآثار وسيكون لهم دورًا كبيرًا في تطوير وتنمية إدارة المواقع والمتاحف الأثرية والتراثية.

- عدد الساعات المعتمدة: 140 ساعة

- المصروفات الدراسية: 9,000 جنيه / سنة

- مدة الدراسة: 4 سنوات دراسية

كلية التجارة:

الدراسة باللغة الإنجليزية، ويؤهل للعمل في مجال البنوك بالإضافة إلى الشركات العالمية نظرًا لإلمامهم باللغة الانجليزية.

- عدد الساعات المعتمدة: 150 ساعة

- المصروفات الدراسية: 13,000 جنيه / سنة

- مدة الدراسة: 4 سنوات دراسية.



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