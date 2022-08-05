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وفاة جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية.. وكرم جبر ينعى الراحل

الجمعة، 05 أغسطس 2022 07:03 م
وفاة جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية.. وكرم جبر ينعى الراحل الراحل جهاد عودة
كتب – محمد السيد

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تُوفي الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، وهو أحد الخبراء السياسيين، صاحب المؤلفات العديدة في التحليل السياسي والعلوم السياسية.
 
فيما نعي الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، علي صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وفاة أستاذ العلوم السياسية الدكتور جهاد عودة.
 
ودعا رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للراحل الكاتب السياسي بـ"الرحمة والمغفرة".
 
ويذكر أن الدكتور جهاد عودة هو أحد الخبراء السياسيين الذين تعمقوا في دراسات الجيوبوليتيك وأسس لها في دراسات العلوم السياسية فهو يشغل منصب أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، وحاصل علي الدكتوراة في العلوم السياسية من جامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1984، وعمل سابقا رئيسا لبرنامج الدراسات الاستراتيجية بمركز الامارات للدراسات الاستراتيجية، ورئيسا لبرنامج الدراسات الاسرائيلية ومسئول العلاقات الخارجية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وخبيرا لدراسات الشرق الأوسط بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط. 
 
ومن ضمن مؤلفاته الكثيرة: نظام السياسة الخارجية المصرية (الهياكل والعمليات والنماذج) صادر عن دار ميريت، قواعد إدارة الصراعات الدولية صادر عن دار مصر المحروسة، اسرائيل والعلاقات مع العالم الاسلامي صادر عن دار مصر المحروسة، سقوط دولة الإخوان صادر عن دار كنوز، والحركات الجهادية وبناء الشرق الأوسط الجديد صادر عن المكتب العربي للمعارف.

جهاد عودة

وفاة جهاد عودة

الخبراء السياسيين

كرم جبر

خبر

اليوم السابع



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