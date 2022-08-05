وفاة الأديب السعودى جارالله الحميد أحد رواد القصة القصيرة فى الوطن العربى

إيمان حنا

تُوفي الأديب والشاعر السعودي جارالله يوسف عبدالعزيز الحميد؛ أحد رواد القصة القصيرة في الوطن العربي، مساء أمس بحائل، عن عمرٍ ناهز 68 عاماً بعد معاناةٍ طويلة مع المرض، وفقا لـ"سبق".

ونعى الوسط الأدبي والإعلامي الأديب ووصف عديدون رحيله، بأنه "رحيل صامت"، وحرص النادي الأدبي بحائل على رثاء الفقيد "الحميد"، بالقول: "ينعى النادي الأدبي الثقافي بمنطقة حائل مستشاره الثقافي الأديب جارالله الحميد.. سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

وكان الحميد، قد ألف مجموعة قصصية لاقت انتشاراً واسعاً منها: "أحزان عشبة برية (1980)، دار الوطن للنشر، الرياض، وجوه كثيرة أولها مريم (1984)، عن نادي القصة السعودي، رائحة المدن (1998)، عن نادي جدة الأدبي الثقافي، ظلال رجال هاربين (2000)، عن نادي حائل الأدبي، الأعمال الكاملة (2010)، عن نادي حائل الأدبي، ومؤسسة الانتشار العربي ببيروت.