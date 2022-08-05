اليوم السابع
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وزير الإعلام اليمني يدين استهداف مدنيين برصاص قناصة الحوثي في تعز

الجمعة، 05 أغسطس 2022 08:52 ص
وزير الإعلام اليمني يدين استهداف مدنيين برصاص قناصة الحوثي في تعز وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني
أ ش أ

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أدان وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني، تصعيد الحوثي عمليات استهداف المدنيين بنيران قناصتها في محافظة تعز، والذي أدى لمقتل مواطن وطفل خلال الـ(24) ساعة الماضية.

وأوضح الإرياني، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وفقا لقناة (اليمن الإخبارية) اليوم الجمعة - أن استهداف قناصة الحوثي للمدنيين أدى لمقتل الطفل أمير ماجد محمد الحاج في سائلة "موقعة" بين مديريتي سامع والصلو، بعد ساعات من مقتل عبدالله حسن سيف أثناء عودته إلى منزله في حي كلابه بمدينة تعز‏.

وأشار إلى أن تصعيد الميليشيا جرائمها والقتل المتعمد للأطفال في محافظة تعز المحاصرة بعد ساعات من إعلان المبعوث الأممي تمديد الهدنة الإنسانية، يعكس حقدها الدفين على المحافظة واستهتارها بأرواح اليمنيين، وعدم اكتراثها بجهود ودعوات التهدئة، وتحديها السافر لإرادة المجتمع الدولي‏.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإصدار إدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم النكراء، والإشارة بوضوح لمليشيا الحوثي بالوقوف خلفها، وملاحقة ومحاكمة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر المليشيا في محكمة الجنايات الدولية، انتصارا لدماء الضحايا.

 


وزير الإعلام اليمني

اليمن

الحوثي

تعز

اخبار اليمن

الإرياني



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