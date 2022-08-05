ننشر صور ضحايا بالوعة الصرف الصحى فى المنوفية

شيع المئات من أهالى قرية لبيشة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية من المسجد الكبير بالقرية، 5 أشخاص لقوا مصرعهم داخل بالوعة صرف صحي بالمنوفية، وسط حزن كبير من أهالى القرية والقرى المجاورة .
وقال عبدالواحد السيد أحد أهالى القرية أنهم كانوا مجموعة من الشباب البسطاء الذين يسعون على لقمة العيش وليس لأى واحد منهم مصظر دخل ثابت، مناشدا المسئولين بأن يوفروا لاسرة اى عوائد تساعدهم على مواجهة عناء الحياة.
كان اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد بمصرع 5 أشخاص داخل بالوعة صرف صحى بقرية لبيشة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.
على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى، وتمكنت من إنتشال الخمسة جثث، وبالمعاينة تبين أنهم كلا من " محمد شوقى عبد البارى 31 سنة، محمود فوزى عبد القادر 27 سنة، كرم محمد كرم 24 سنة، كريم شريف ابراهيم 26 سنة، عزت عمر على 36 سنة .
وبالسؤال لعدد من شهود العيان أكدوا أن شخص من بين المتوفين سقط داخل البالوعة، وحاول الباقين انقاذة فلقوا مصرعهم جميعا، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثث، وتم تشييع جثمانهم وسط المئات من أهالى القرية والقرى المجاورة .
ضحية بالوعة الصرف الصحى
ضحية بالوعة الصرف الصحى بالمنوفية
ضحية بالوعة الصرف الصحى فى المنوفية
ضحية بالوعة الصرف الصحى
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