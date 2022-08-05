ننشر صور ضحايا بالوعة الصرف الصحى فى المنوفية

شيع المئات من أهالى قرية لبيشة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية من المسجد الكبير بالقرية، 5 أشخاص لقوا مصرعهم داخل بالوعة صرف صحي بالمنوفية، وسط حزن كبير من أهالى القرية والقرى المجاورة .

وقال عبدالواحد السيد أحد أهالى القرية أنهم كانوا مجموعة من الشباب البسطاء الذين يسعون على لقمة العيش وليس لأى واحد منهم مصظر دخل ثابت، مناشدا المسئولين بأن يوفروا لاسرة اى عوائد تساعدهم على مواجهة عناء الحياة.