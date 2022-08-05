نسرقها بأسلوب الخطف.. اعترافات لصوص حقائب السيدات فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

اعترف لصوص بسرقة حقائب وهواتف السيدات بأسلوب الخطف في القاهرة، باستخدام دراجة بخارية، وسلاح ناري عبارة عن "فرد خرطوش" وبيع المسروقات لأحد الأشخاص بنصف الثمن".

ونجحت مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في ضبط مرتكبى واقعة سرقة حقيبة إحدى السيدات بأسلوب الخطف بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة وملاحقة وضبط مرتكبيها .

تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة بقيام شخصان يستقلان دراجة نارية بخطف حقيبة يد من إحدى السيدات وسقوطها أرضاً حال سيرها بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة تم التقابل مع (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة روض الفرج "مصابة بجروح")، وبسؤالها قررت بأنها حال سيرها بمحل البلاغ فوجئت بقيام شخصان يستقلان دراجة نارية " بدون لوحات معدنية " قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها "مبلغ مالى - هاتف محمول - بعض الأوراق الشخصية) وأثناء تمسكها بالحقيبة سقطت أرضاً ، مما أدى إلى حدوث إصابتها المنوه عنها ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (الهاتف المحمول "المستولى عليه" - فرد خرطوش - طلقة لذات العيار - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية "المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة" - سلاح أبيض – 2 حقيبة يد "حريمى").

وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، كما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف"، وإعترفا بإرتكاب واقعة سرقة هاتف محمول من إحدى السيدات بدائرة القسم.

وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميلهما "سيئ النية " (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " - مقيم بمحافظة الجيزة)، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.