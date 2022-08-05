نتيجة الثانوية العامة 2022 خلال الـ 48 ساعة القادمة

كتب محمود طه حسين

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 خلال ال48 ساعة القادمة، حيث من المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة 2022 بحد أقصى الأحد 7 أغسطس الجارى، وفقا لتصريحات سابقة للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث أكد أن النتيجة ستعلن فى الأسبوع الأول من أغسطس.

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث ينشر "موقع اليوم السابع" النتيجة بعد اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ويقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات.

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.

- الاستعلام يتم عقب اعتماد النتيجة رسمياً.

- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.