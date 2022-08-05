ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز المسال "PALU LNG" لشحن 65 ألف طن من الغاز

دمياط - معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن .. بينما غادرت عدد 4 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة منها ناقلة الغاز المسال ( PALU LNG ) والتى ترفع علم مالطا و يبلغ طولها 285 مترا و بعرض 44 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 65 الف طن من الغاز المسال.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22897 طن تشمل: 9500 طن يوريا و 2000 طن مولاس و 1776 طن اسمنت و 400 طن علف بنجر و 9221 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19969 طن تشمل: 3999 طن ابلاكاش و 9004 طن ذرة و 2494 خشب زان و 3181 طن حديد و 1291 طن خرده.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 688 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 102 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1420 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 46205 طنا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 212037 طنا، كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2660 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وشبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 4136 شاحنة.