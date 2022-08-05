اليوم السابع
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مقتل 2 وإصابة ثالث فى مشاجرة بين أولاد عمومة على قطعة أرض بمدينة إسنا

الجمعة، 05 أغسطس 2022 01:47 م
مقتل 2 وإصابة ثالث فى مشاجرة بين أولاد عمومة على قطعة أرض بمدينة إسنا مشاجرة - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، ظهر اليوم الجمعة، وقوع مشاجرة بين أولاد العمومة بالأسلحة النارية، وذلك لخلافات بينهم على قطعة أرض بين قريتي الحلة والدير على الطريق الصحراوى، مما أسفر عن مقتل 2 وإصابة ثالث بطلق ناري، وتم نقل جثامين المتوفيين لمشرحة مستشفى إسنا والمصاب لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين أولاد عمومة على قطعة أرض بين الحلة والدير فى عزبة رزق على الطريق الصحراوي، مما أسفر عن مقتل كل من "سيد.أ.ر" 62 سنة مقيم بقرية الدير، و"على.م.ع" 35 سنة مقيم بقرية الدير، وإصابة "رزق.م.ع" 38 سنة.

تم نقل جثامين المتوفيين لمشرحة مستشفى إسنا لحين تسليمهما لذويهما والتصريح بالدفن، ونقل المصاب لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لإجراء الفحوصات الطبية وتلقى العلاج اللازم، وتمكن رجال المباحث بمركز شرطة إسنا من ضبط المتهمين الأساسيين فى إطلاق النيران وعدد من طرفي المشاجرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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