مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات الخطوط السورية الإضافية مساء اليوم

كتبت رحاب نبيل

يستقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، الجمعة، أولى رحلات الخطوط الجوية السورية الإضافية، والتي أعلنت عنها قبل يومين، في إطار زيادة تشغيلها المنتظم بين القاهرة والعاصمة السورية دمشق.

وتصل رحلة الخطوط الجوية السورية، في تمام الساعة الثامنة مساءً ، على متنها 120 راكبًا قادمين من العاصمة السورية دمشق، حيث يتم إنهاء إجراءات وصولهم من خلال مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة المعروف بالمطار القديم، علي ان تغادر الرحلة إلى دمشق، في تمام التاسعة، بعد وصول ركاب الرحلة القادمين على متنها، وسط اتخاذ كافة التسهيلات لإنهاء إجراءات الركاب القادمين.

وكانت أعلنت الخطوط الجوية السورية، عن تشغيل رحلات إضافية من دمشق إلى القاهرة يومي (الجمعة والثلاثاء)، وأن هذه الرحلات مضافة للرحلات المنتظمة على خط (دمشق – القاهرة – دمشق) ليصبح مجموعها سبع رحلات في الأسبوع.