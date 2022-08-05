مطار الغردقة الدولى يستقبل 86 رحلة طيران دولية تقل 13 ألف سائح

يستقبل مطار الغردقة الدولي، علي مدار ساعات اليوم، الجمعة، 86 رحلة طيران دولية أوروبية مختلفة، تقل علي متنها قرابة 13 ألف سائح من جنسيات مختلفة أغلبها قادمة من المطارات الألمانية.
وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولي أن أغلب الرحلات الوافدة اليوم قادمة من المطارات الأوروبية وخاصة من المطارات الألمانية الأكثر وصول، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول ونقلهم إلي الفنادق المختلفة من خلال الحافلات السياحية المختلفة لقضاء إجازاتهم علي شواطئ البحر الأحمر.
من جانب اخر يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 12 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية على مدار ساعات اليوم، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول لنقل السياح للفنادق المختلفة.
وتبين من كشوف الطيران اليوم من المقرر وصول 5 رحلات من المطارات التشيكية و4 من إيطاليا، رحلتين من ألمانيا، ورحلة من هولندا، وذلك ضمن 122 رحلة طيران دولية، يستقبلها المطار من السبت الماضي حتي اليوم الجمعة ، حيث تصل الرحلات 12 دولة أوروبية، ويتم تسهيل إجراءات وصولها لإيفادهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المختلفة فى مرسى علم لقضاء إجازتهم.
وتبين من جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية، أن من بين 122 رحلة طيران الوافدة خلال الأسبوع 114 رحلات دولية و8 رحلات أخرى داخلية، وتصل الرحلات الدولية من عدة دول منها 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندا، و22 من المطارات الإيطالية.
مطار الغردقة الدولى يستقبل 86 رحلة طيران دولية تقل 13 ألف سائحالجمعة، 05 أغسطس 2022 11:30 ص
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يستقبل مطار الغردقة الدولي، علي مدار ساعات اليوم، الجمعة، 86 رحلة طيران دولية أوروبية مختلفة، تقل علي متنها قرابة 13 ألف سائح من جنسيات مختلفة أغلبها قادمة من المطارات الألمانية.
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