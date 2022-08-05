مصرع 549 شخصا بباكستان إثر فيضانات مياه الأمطار الموسمية

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لقي ما لا يقل عن 549 شخصًا في باكستان مصرعهم جراء الفيضانات العارمة الناجمة من هطول أمطار موسمية غزيرة بصورة غير طبيعية على مدار الشهر الماضي، والتي تعد الأغزر خلال عقود.

وقال رئيس الوزراء الباكستان، شهباز شريف - خلال زيارته للمناطق المنكوبة حسبما ذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم /الجمعة/ - "نبذل قصارى جهدنا لتوفير إغاثة واسعة النطاق وإعادة تأهيل ضحايا الفيضانات".

وقالت الهيئة الوطنية للتعامل مع الكوارث إن الوكالات الحكومية والجيش أنشأت مخيمات ووفرت المساعدات والإغاثة في المناطق المتضررة من الفيضانات، وعملت على تقديم يد العون لإعادة توطين الأسر وتوفير الغذاء والدواء، حيث تسببت الفيضانات في إلحاق أضرار لأكثر من 46 ألفًا و200 منزل.