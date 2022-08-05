مصرع 5 أشخاص فى بالوعة صرف صحى بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

لقى 5 أشخاص مصرعهم داخل بالوعة صرف صحى بقرية لبيشة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية. تلقى اللواء حازم سامى، مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بمصرع 5 أشخاص داخل بالوعة صرف صحى بقرية لبيشة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى، وتمكنت من انتشال الخمس جثث، وبالمعاينة تبين أنهم كلا من "محمد.ش.ع" 31 سنة، "محمود.ف. ع" 27 سنة، "كرم.م. ك" 24 سنة، "كريم.ش.إ" 26 سنة، "عزت.ع.ع" 36 سنة.

وبالسؤال لعدد من شهود العيان أكدوا أن شخصا من بين المتوفين سقط داخل البالوعة، وحاول الباقون إنقاذه فلقوا مصرعهم جميعا، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثث. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.