اليوم السابع
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مصرع 3 أطفال وإصابة آخرين ووالدتهم فى حريق شقة سكنية بحى الكوثر في سوهاج

الجمعة، 05 أغسطس 2022 12:49 ص
مصرع 3 أطفال وإصابة آخرين ووالدتهم فى حريق شقة سكنية بحى الكوثر في سوهاج سيارات إطفاء - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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لقى 3 أطفال مصرعهم، بينما أصيب 3 آخرين من بينهم سيدة تبلغ من العمر 35 سنة، في حادث حريق نشب بشقة بالطابق السادس، بعمارات الأوقاف بحى الكوثر، دائرة قسم شرطة حى الكوثر شرقى محافظة سوهاج تم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده لباقى الشقق السكنية، والعمارات المجاورة ونقل المصابين والمتوفين للمستشفيات المختلفة عقب إعلان حالة الطوارئ.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من قسم شرطة حى الكوثر بسوهاج يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق السادس بإحدى عمارات الأوقاف ووجود متوفين ومصابين.

وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة حى الكوثر يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق السادس بإحدى عمارات الأوقاف، نتج عن الحريق إصابة أدم أحمد ثابت يبلغ من العمر سنة بحالة اختناق وتم نقله لمستشفى أخميم المركزى وكريمة صديق مهدى 35 سنة بحالة اختناق وتم نقلها لذات المستشفى وهاجر أحمد ثابت 8 سنوات مصابة بحالة اختناق وتم نقلها مستشفى سوهاج العام وادهم أحمد ثابت 13 سنة جثة هامدة وشاهندة أحمد ثابت 9 سنوات وأمنية أحمد ثابت جثتين هامدتين وتم نقلهم جميعا لمستشفى سوهاج العام.

تم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى العمارات والشقق السكنية المجاورة وتجرى الأن عملية التبريد لمكان الحريق جار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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