مصرع طفلين سقطا من الطابق الـ15 فى أبو قير بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت منطقة أبوقير التابعة لحي المنتزه ثان، شرقي الإسكندرية، حادثًا مفجعًا، حيث سقط طفلان من الطابق الـ15 بإحدى العمارات.

وتم نقل الطفلين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وانتقل رجال المباحث للمكان لإجراء التحريات حول الواقعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبار الواقعة، حيث أعرب الجميع عن حزنهم بسبب الواقعة، وسؤالهم عن المتسبب فيها وأين كانت والدتهما أثناء الواقعة.

البداية عندما تلقى قسم المنتزه ثان، بلاغًا يفيد بسقوط طفلين من الطابق الـ15 بمنزلهما الكائن بإحدى العمارات في أبو قير، التابعة لدائرة القسم، مما أدى إلى وفاتهما فى الحال بمحل الواقعة.

وعلى الفور توجهت قوة من قسم ثان المنتزه ترافقهم سيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من المعاينة الأولية سقوط طفلين، ولد عمره عام، وبنت عمرها 5 أعوام من الطابق الـ15، وجار كشف ملابسات الحادث من سماع أقوال شهود العيان والجيران بمحيط الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة ونُقلت الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة بعد المعاينة الأولية لمكان الحادث وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق، حيث أمرت باستدعاء والدتهما للتحقيق حول أسباب الواقعة.