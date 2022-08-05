مصرع طفلتين وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت طفلتان مصرعهما، بينما أصيب شقيقهما وشقيتهما إثر تناولهم جميعا وجبة غذائية منزلية عبارة عن بامية فاسدة، بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، تم التحفظ على الجثامين بمشرحة المستشفى والمصابين تم حجزهم بإستقبال الباطنة للعلاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بإصابة أطفال بحالة تسمم غذائى عقب تناولهم طعاما منزليا فاسدا وتوفى طفلين ومازال الأخرين على قيد الحياة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات وصول الطفله "اسينات أ ع" 3 سنوات والطفله "زينه أ ع" 3 سنوات والطفل "جمال أ ع" 4 سنوات والطفله "ليالي أ ع" 5 سنوات أشقاء من أسرة واحدة ويقيمون دائرة مركز دار السلام إلى مستشفى دار السلام المركزى يعانون من "حالة إعياء وقيئ " وتوفيت الأولي والثانية أثناء إجراء الإسعافات اللازمة إدعاء تناول طعام فاسد.

وبسؤال كل من والدهم "أحمد ع ع" 36 سنة مزارع ووالدتهم "بدور أ م" 26 سنة ربة منزل ويقيمان دائرة المركز قررا تناول أنجالهم المذكورين وجبة طعام منزلي فاسد " باميه "مما أدي لإصابتهم والتي أودت بحياة الأولي والثانية" ونفيا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.