مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين فى حادث تصادم سيارتى ربع نقل ناحية قرية الروضة مركز ملوي.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا يفيد بتصادم سيارتى ربع نقل بناحية قرية الروضه جنوب المنيا، وقد أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين.

وأفادت التحريات الأولية بأن الحادث وقع إثر اصطدام سيارتى ربع نقل، سيارة تحمل رقم " 3227 ب. ه. ا" وسيارة أخرى تحمل رقم، "5376 ن. ع. ا"، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص ووفاة آخر سائق سيارة ربع نقل توفى عند دخوله المستشفي، وتم نقلهم لمستشفي ملوي التحصصي، لتلقي العلاج اللازم، وأودعت الجثة بمشرحة مستشفي ملوي التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرير المحضر اللازم بموجب الواقعة للعرض علي النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.