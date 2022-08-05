مصرع شخص وإصابة آخر نتيجة انقلاب سيارة على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى

وتلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن مصرع عبدالقادر السيد أحمد 47 عاما مقيم بفاقوس شرقية، وإصابة احمد محمد على 70 عاما مقيم بنفس العنوان ومصاب اشتباه كسر بالحاجز الأنفى واشتباه كسر بالفقرات العنقية وسحجات بالوجه وكدمات بالجسم.

وتم نقل المصاب إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافه ورعايته طبيا بينما تم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى التل الكبير، وجار تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.