اليوم السابع
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مصرع شخص فى حادث تصادم سيارة بالمنيا

الجمعة، 05 أغسطس 2022 07:32 م
مصرع شخص فى حادث تصادم سيارة بالمنيا إسعاف - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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لقى شخص مصرعه فى حادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية على الطريق الزراعى بالمنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً من عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث .

وأفادت التحريات الأولية بتصادم سيارة تحمل رقم 1486ن م ج ودراجة ناحية كمين بني أحمد الغربية جنوب محافظة المنيا، وأفادت التحريات الأولية بأن سبب الحادث السرعة الزائدة من سائق السيارة مما أدي إلي اختلال عجلات القيادة.

وأسفر الحادث عن مصرع سائق الدراجة وتم نقله إلى مستشفي الحميات وقام سائق السيارة بتسليم نفسه لكمين شرطة بني أحمد، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


مديرية امن المنيا

حادث تصادم

ادارة المرور

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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