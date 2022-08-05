مركبة مدارية قمرية كورية تدخل بنجاح مسار النقل الباليستي متوجهة نحو القمر

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أعلنت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكوريا الجنوبية اليوم الجمعة، دخول أول مركبة مدارية قمرية للبلاد في مسار النقل الباليستي القمري متوجهة نحو القمر.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب أن معهد كوريا لأبحاث الفضاء الجوي قام بتحليل المعلومات مثل سرعة واتجاه الانفصال، التي وفرتها شركة "سبيس إكس"، وتم تأكيد دخول المركبة المدارية القمرية الكورية "دانوري"، في المسار المقصود بعد انفصالها عن الصاروخ الحامل.

وانفصلت "دانوري" عن صاروخ "سبيس إكس فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" على ارتفاع 703 كيلومترات، ونجحت في أول اتصال لها بالمحطة الأرضية في كانبرا باستراليا بعد حوالي 92 دقيقة من إطلاقها.

ووفقا لنتائج تحليل معلومات الأقمار الصناعية من قبل معهد كوريا لأبحاث الفضاء الجوي، بدأت "دانوري" توليد الطاقة باستخدام ألواحها الشمسية، ويجرى الاتصال بين الأجهزة المركب عليها بما في ذلك الكمبيوتر بسلاسة، كما أن درجة حرارة كل جهاز ضمن النطاق الطبيعي.

ومن أجل تقليل استهلاك الوقود، ستتحرك "دانوري" نحو النقطة التي تكون فيها جاذبيتا الشمس والأرض متوازنة، وعندما يتم الوصول إلى هذه النقطة في حوالي 2 سبتمبر المقبل، سيتم تشغيل نظام الدفع لضبط الاتجاه.

وستدخل "دانوري" المدار القمري في حوالي 16 ديسمبر القادم بعد السفر لمدة 4 أشهر ونصف، ومن ثم ستستقر على ارتفاع 100 كيلومتر فوق سطح القمر.