مدير بيطرى الأقصر: لجان مكثفة لفحص المواشى فى الأسواق المختلفة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، عن استمرار تفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، وذلك كلاً فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، وذلك تزامناً مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.



وأضاف الدكتور فتحى سلمى لـ"اليوم السابع"، أنه استكمالاً لتفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كلا فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، تشكلت لجنة من إدارة بندر الأقصر البيطرية مكونة من الدكتور مايكل رفعت رئيس وحدة بندر الأقصر البيطرية، والدكتور شادي زكريا رئيس وحدة المنشأة البيطرية، وبمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر الأقصر.



وقامت اللجنة بالمرور على سوق الأقصر للماشية المقام بمنطقة الحبيل وتم عمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتوعية المواطنين من المربين والتجار بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع حرصاً على صحة وسلامة الحيوانات وحفاظاً على الثروة الحيوانية، بجانب توعيتهم بخطورة مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وما تسببه هذه الأمراض الوبائية من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، وتعريف المواطنين بالمرض وأعراضه على الحيوانات المصابة وطرق نقله والتوعية بطرق الوقاية من هذه الأمراض الوبائية.



ومن المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كلاً فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، وذلك تزامناً مع الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، لذلك تهيب مديرية الطب البيطري بالأقصر المواطنين ومربى الماشية التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها، حرصاً على حماية الحيوانات الخاصة بهم من هذه الأمراض الوبائية وحفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها، ومنعاً من إنتشار هذه الأمراض الوبائية.





الأطباء خلال فحص المواشي بالأسواق



المرور على سوق الأقصر للماشية المقام بمنطقة الحبيل



لجان الطب البيطرى تتابع الأسواق يومياً



لجان الطب البيطرى فى الأسواق بالأقصر