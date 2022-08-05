اليوم السابع
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الجمعة، 05 أغسطس 2022 02:35 ص
أكرم القصاص
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مدير أمن الإسكندرية يقود حملة مكبرة مسائية بشارع خالد بن الوليد

الجمعة، 05 أغسطس 2022 01:22 ص
مدير أمن الإسكندرية يقود حملة مكبرة مسائية بشارع خالد بن الوليد مدير أمن الإسكندرية يقود حملة مكبرة
الإسكندرية -فريق المحافظات

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ترأس اللواء خالد البروي مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، حملة مكبرة بمنطقة شارع خالد بن الوليد نطاق حى المنتزه أول تشمل إشغالات وإزالة كافة المخالفات التي تعيق حركة المرور في الشارع  .

 

كما شملت الحملة التحفظ علي العديد من الإشغالات وفتح الطريق وتسيير حركة المرور بشكل طبيعي أمام المارة والمركبات والقضاء على كافة استحواذات الأرصفة بنطاق شارع خالد ابن الوليد وتم وضع تمركزات والمرور الدورى لمنع عودة الإشغالات مرة أخري .

 

جاءت الحملة بوجود اللواء صبري عزب حكمدار عام الإسكندرية والأجهزة التنفيذية لحي المنتزه أول ووحدة التدخل السريع وإشغال الطريق بمحافظة الإسكندرية.

 

مدير أمن الإسكندرية يقود حملة مكبرة بشارع خالد بن الوليد
مدير أمن الإسكندرية يقود حملة مكبرة بشارع خالد بن الوليد

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

شارع خالد بن الوليد
شارع خالد بن الوليد

 


أخبار الإسكندرية

خالد بن الوليد

اللواء خالد البروي

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