اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 أغسطس 2022 11:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

محكمة تأمر مروج نظرية المؤامرة حول مذبحة ساندى هوك بدفع 4 ملايين دولار تعويض

الجمعة، 05 أغسطس 2022 10:59 م
محكمة تأمر مروج نظرية المؤامرة حول مذبحة ساندى هوك بدفع 4 ملايين دولار تعويض ساندى هوك
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت هيئة محلفين في ولاية تكساس الامريكية، اليكس جونز المروج لنظرية المؤامرة حول مذبحة ‏ساندى هوك بدفع 4 ملايين دولار كتعويض لعائلة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات قتل في المدرسة ‏الابتدائية عام 2012.‏
 
قالت بوليتكو ان القرار يعد الأول من نوعه الذي يتحمل فيه طرف ثالث المسئولية المالية لادعائه أن ‏حادث إطلاق النار الأكثر دموية في المدرسة في تاريخ الولايات المتحدة كان مجرد خدعة.‏
 
 
سعى الوالدان للحصول على تعويض لا يقل عن 150 مليون دولار عن التشهير والتسبب المتعمد ‏بالاضطراب العاطفي، وطلب محامي جونز من هيئة المحلفين قصر التعويض على 8 دولارات - دولار ‏واحد لكل من رسوم التعويض التي يفكرون فيها - وقال جونز نفسه إن أي تعويض يزيد عن مليوني دولار ‏‏"سيغرقنا".‏
 
ومن المحتمل ألا يكون هذا هو الحكم الأخير ضد جونز بسبب مزاعمه بأن الهجوم كان لصالح زيادة ‏السيطرة على الأسلحة.‏
 
جونز ، الذي صور الدعوى القضائية على أنها هجوم على حقوقه في التعديل الأول ، اعترف خلال ‏المحاكمة بأن الهجوم كان "حقيقيًا بنسبة 100%" وأنه كان مخطئًا في الكذب بشأنه، لكن هيسلين ‏ولويس قالا للمحلفين أن الاعتذار لن يكون كافيا ودعاهما لجعل جونز يدفع ثمن سنوات المعاناة التي ‏عانى منها هو وعائلات ساندي هوك الأخرى.‏
 
أدلى الوالدان بشهادتهما حول الكيفية التي تحملوا بها عقدًا من الصدمات ، سببها أولاً مقتل ابنهم وما ‏تلاه: إطلاق طلقات نارية على منزل ، وتهديدات عبر الإنترنت والهاتف ، ومضايقات في الشارع من قبل ‏غرباء، قالوا إن التهديدات والمضايقات كلها يغذيها جونز وانتشرت نظرية المؤامرة إلى أتباعه عبر موقعه ‏على الإنترنت ‏Infowars‏.‏

الولايات المتحدة

اخبار أمريكا

مذبحة ساندي هوك

تكساس



الموضوعات المتعلقة

بعد مجزرة تكساس.. "حصانة مصنعى السلاح" فى مرمى النيران.. كاليفورنيا تطلق حزمة مراقبة تضع الشركات أمام المساءلة.. نيويورك تدعو لفرض قيود على الحيازة.. جدل التعديل الثانى مستمر.. وتعويضات "ساندى هوك" كلمة السر

الخميس، 02 يونيو 2022 06:00 ص

من ساندى هوك إلى بافالو.. أمريكا تفشل فى الحد من عنف الأسلحة على مدار 10 سنوات.. واشنطن بوست: الولايات المتحدة شهدت نحو 3500 حادث إطلاق نار ومئات القتلى منذ 2012.. وجهود بايدن لم تفلح فى سن تشريع لتقليل الحوادث

الثلاثاء، 24 مايو 2022 03:00 ص

عائلات ضحايا مذبحة "ساندي هوك" يحصلون على تعويض 73 مليون دولار من شركة أسلحة

الأربعاء، 16 فبراير 2022 11:41 ص

باراك أوباما يحيى ذكرى مدرسة ساندى هوك الابتدائية: أحد أحلك أيام رئاستي

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 12:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة