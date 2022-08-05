محكمة تأمر مروج نظرية المؤامرة حول مذبحة ساندى هوك بدفع 4 ملايين دولار تعويض

كتبت: نهال أبو السعود

أمرت هيئة محلفين في ولاية تكساس الامريكية، اليكس جونز المروج لنظرية المؤامرة حول مذبحة ‏ساندى هوك بدفع 4 ملايين دولار كتعويض لعائلة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات قتل في المدرسة ‏الابتدائية عام 2012.‏

قالت بوليتكو ان القرار يعد الأول من نوعه الذي يتحمل فيه طرف ثالث المسئولية المالية لادعائه أن ‏حادث إطلاق النار الأكثر دموية في المدرسة في تاريخ الولايات المتحدة كان مجرد خدعة.‏

سعى الوالدان للحصول على تعويض لا يقل عن 150 مليون دولار عن التشهير والتسبب المتعمد ‏بالاضطراب العاطفي، وطلب محامي جونز من هيئة المحلفين قصر التعويض على 8 دولارات - دولار ‏واحد لكل من رسوم التعويض التي يفكرون فيها - وقال جونز نفسه إن أي تعويض يزيد عن مليوني دولار ‏‏"سيغرقنا".‏

ومن المحتمل ألا يكون هذا هو الحكم الأخير ضد جونز بسبب مزاعمه بأن الهجوم كان لصالح زيادة ‏السيطرة على الأسلحة.‏

جونز ، الذي صور الدعوى القضائية على أنها هجوم على حقوقه في التعديل الأول ، اعترف خلال ‏المحاكمة بأن الهجوم كان "حقيقيًا بنسبة 100%" وأنه كان مخطئًا في الكذب بشأنه، لكن هيسلين ‏ولويس قالا للمحلفين أن الاعتذار لن يكون كافيا ودعاهما لجعل جونز يدفع ثمن سنوات المعاناة التي ‏عانى منها هو وعائلات ساندي هوك الأخرى.‏

أدلى الوالدان بشهادتهما حول الكيفية التي تحملوا بها عقدًا من الصدمات ، سببها أولاً مقتل ابنهم وما ‏تلاه: إطلاق طلقات نارية على منزل ، وتهديدات عبر الإنترنت والهاتف ، ومضايقات في الشارع من قبل ‏غرباء، قالوا إن التهديدات والمضايقات كلها يغذيها جونز وانتشرت نظرية المؤامرة إلى أتباعه عبر موقعه ‏على الإنترنت ‏Infowars‏.‏