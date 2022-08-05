محكمة تأمر مروج نظرية المؤامرة حول مذبحة ساندى هوك بدفع 4 ملايين دولار تعويض

أمرت هيئة محلفين في ولاية تكساس الامريكية، اليكس جونز المروج لنظرية المؤامرة حول مذبحة ساندى هوك بدفع 4 ملايين دولار كتعويض لعائلة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات قتل في المدرسة الابتدائية عام 2012.
قالت بوليتكو ان القرار يعد الأول من نوعه الذي يتحمل فيه طرف ثالث المسئولية المالية لادعائه أن حادث إطلاق النار الأكثر دموية في المدرسة في تاريخ الولايات المتحدة كان مجرد خدعة.
سعى الوالدان للحصول على تعويض لا يقل عن 150 مليون دولار عن التشهير والتسبب المتعمد بالاضطراب العاطفي، وطلب محامي جونز من هيئة المحلفين قصر التعويض على 8 دولارات - دولار واحد لكل من رسوم التعويض التي يفكرون فيها - وقال جونز نفسه إن أي تعويض يزيد عن مليوني دولار "سيغرقنا".
ومن المحتمل ألا يكون هذا هو الحكم الأخير ضد جونز بسبب مزاعمه بأن الهجوم كان لصالح زيادة السيطرة على الأسلحة.
جونز ، الذي صور الدعوى القضائية على أنها هجوم على حقوقه في التعديل الأول ، اعترف خلال المحاكمة بأن الهجوم كان "حقيقيًا بنسبة 100%" وأنه كان مخطئًا في الكذب بشأنه، لكن هيسلين ولويس قالا للمحلفين أن الاعتذار لن يكون كافيا ودعاهما لجعل جونز يدفع ثمن سنوات المعاناة التي عانى منها هو وعائلات ساندي هوك الأخرى.
أدلى الوالدان بشهادتهما حول الكيفية التي تحملوا بها عقدًا من الصدمات ، سببها أولاً مقتل ابنهم وما تلاه: إطلاق طلقات نارية على منزل ، وتهديدات عبر الإنترنت والهاتف ، ومضايقات في الشارع من قبل غرباء، قالوا إن التهديدات والمضايقات كلها يغذيها جونز وانتشرت نظرية المؤامرة إلى أتباعه عبر موقعه على الإنترنت Infowars.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة