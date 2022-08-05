محافظ مطروح يعلن إنشاء 6 محاور طرق جديدة

مطروح -فريق المحافظات

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه يجرى حاليا إقامة عدد من المشروعات التى ينفذها جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربي لتيسير مزيد من الخدمات للمواطنين ومنها إقامة كافتيريا واستراحة جديدة تليق باستضافة المسافرين والحركة السياحية والتجارية على طريق مرسي مطروح سيوة وذلك بمنطقة بئر النص،كذلك تنفيذ عدد من الطرق غرب مطروح وطرح عدد من الطرق الأخري



وأوضح اللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي أنه يجرى حاليا الانتهاء من إقامة كافتيريا بئر النصر الجديدة ضمن مشروع طريق مطروح سيوه الجديد الرصف الخرسانى بتكلفه استثماريه 2 مليون جنيه وبالتنسيق مع اللواء اح خالد شعيب محافظ مطروح، تم إزالة الكافتريا القديمة والتى كانت مقامه عند علامة الكم 145 لتعارضها مع مسار الطريق الجديد، وازدواج طريق مطروح سيوه الرصف الخرسانى والتنفيذ طبقا للرسومات والتصميم المعماري الهندسي الجهاز من خلال المكتب الفنى للجهاز والتنفيذ تحت إشراف منطقة تنفيذ سيوة.



وأضاف رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي انه يجرى حاليا العمل بطريق العراوه بحرى مركز ومدينة برانى، والذى يربط تجمع العراوة شماس بالطريق الدولي بطول 2.25 كم وعرض 7.5 متر وبتكلفه 3.9 مليون جنيه.



وأشار رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربى إلى أنه لأول مره فى محافظة مطروح يتم استخدام تكنولوجيا الأسمنت المحسن وذلك خلال طرح القطاع الخامس للطرق التنموية بدلا من الرصف الأسفلتى، وذلك مع طرح مشروع إنشاء الطرق التنموية القطاع الخامس غرب مطروح ( النجيله - برانى ) باستخدام الاسمنت المحسن بديلا عن البيتومين والرصف الأسفلتى.



ودعا اللواء امون مرتضي رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي شركات الطرق للاشتراك فى المناقصه المحدوده الجديده بالطرق القانونيه والكراسات موجوده بالجهاز ،حيث تم توجيه الدعوات للشركات المسجله ،حيث يعد المشروع هو ثانى المشروعات الجديده للطرق التنمويه موازنة 2022-2023 والتى سيتم طرحها من خلال الجهاز والطرق التنمويه الجديده لربط التجمعات البدويه بالطرق الرئيسيه غرب مطروح ( 6 طرق جديده ) والطرق هى:

1- مدينة سيدى برانى( ربط القطيفة بعرادة مرورا بمدرسة عقاقير ابوحريرة)

2- مدينة سيدى برانى (رصف طريق ابو زعير بطول 4 كم )

3-غرب مدينة مطروح (طريق اولاد جبر - طريق الجيش)

4- غرب مدينة مطروح (طريق العمدة عدلان حتى تجمع اولاد مسلم )قرية النصر

5- مدينة النجيله ( ربط تجمع عائلة ابودراع قبلي عبد الرازق بطريق الجيش

6-مدينة النجيله (ربط تجمع عائلة بكار والحبل بطريق المجرون )

موضحا أنه سبق تنفيذ الطرق باستخدام الاسمنت المحسن فى طريق جبل علبه بمنطقة حلايب أقصى جنوب مصر تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر