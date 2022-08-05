محافظ كفر الشيخ يتابع حادث رافد الطريق الدولى ويوجه بتقديم الرعاية للمصابين

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حادث وقع على رافد الطريق الدولي الساحلي، والذي لقى فيه شخص مصرعه، وأصيب به 12 أخرين، كانوا على متن سيارة ربع نقل.

ووجه محافظ كفر الشيخ برفع درجة الطوارئ بمستشفى بلطيم النموذجي، لاستقبال الحالات والتعامل معها فوراً، كما وجه محافظ كفر الشيخ، باجراء الإشعات والاسعافات الازمة، وتقديم كل أوجه الخدمة الطبية للمصابين.

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالركاب أول طريق رافد الطريق الدولي من ناحي بلطيم، وهرعت 8 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع شخص، وإصابة 12 أخرين من العمال الذين كانوا يستقلون السيارة تراوحت أعمارهم ما بين 18 و50 سنة.

وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي لتلقي الإسعافات الازمة، واجراء الفحوصات الطبية للمصابين.