محافظ الجيزة يتفقد أعمال محور 26 يوليو الجديد والكوبرى المتقاطع مع أحمد عرابى

كتب سيد الخلفاوى

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، جولة لمتابعه الأعمال الإنشائية لمحـور 26 يوليو الجديد بمنطقة البراجيل ونسب تنفيذ الكوبرى المقرر إنشاءه بتقاطع محور 26 يوليو وصولاً إلى شارع أحمد عرابى مرورا بأعلى منطقة البراجيل، وذلك فى ضوء جهود تطوير واستحداث شبكة الطرق بنطاق محافظة الجيزة.

وكلف اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء المعنية بضرورة التعاون الكامل مع الجهات والشركات المنفذة للمشروعات الجارية لضمان الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للأعمال وإزالة اى معوقات تواجه انتظام العمل .

كما تابع محافظ الجيزة أعمال ترميم ورفع كفاءة عدداً من القطاعات بالطرق بشمال الجيزة والعجوزة والدقى مشدداً على ضرورة إعادة الشئ لأصله بالطرق التى تم تنفيذ أعمال مرافق بها لضمان عدم تأثيرها على الحركة المرورية.

وشملت جوله المحافظ متابعه جهود رفع المخلفات وحالة النظافة والإشغالات بأحياء شمال الجيزة والدقى والعجوزة وجنوب مؤكدا على أهمية التواجد الميدانى على مدار اليوم لضمان انتظام العمل وتأدية الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.

رافق المحافظ خلال الجولة أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وأحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى وياسر سامى رئيس حى العجوزة.