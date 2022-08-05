اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 أغسطس 2022 10:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان: استمرار عمليات البحث عن جثث غرقى "غرب سهيل" بـ15 غطاسًا

الجمعة، 05 أغسطس 2022 09:07 م
محافظ أسوان: استمرار عمليات البحث عن جثث غرقى "غرب سهيل" بـ15 غطاسًا جانب من عمليات البحث عن المفقودين
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تضامن المحافظة الكامل مع أسر ضحايا 3 من الشباب تعرضوا للغرق نتيجة تعرض مركب صيد صغير (سمبك) الذى كان يستقله هؤلاء الشباب للغرق أمام قرية غرب سهيل.

 

وقرر أشرف عطية، صرف إعانات مالية عاجلة لأسر المفقودين مع توزيع مساعدات غذائية لحين صرف التعويضات المقررة من مديرية التضامن الاجتماعي طبقاً للقواعد القانونية المنصوصة لذلك.

 

وتفقدت غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، موقع حادث الغرق، حيث التقت بأسر وأهالى المفقودين، والتى أوضحت لهم بأنه سيتم الاستمرار في عمليات البحث عن المفقودين لحين انتشالهم، حيث قام 5 غطاسين بأعمال البحث بإشراف من شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهرى.

 

وأشارت إلى أنه تم أيضاً استقدام 10 غطاسين آخرين من محافظة الأقصر لدعم الجهود وتكثيف البحث عن المفقودين في ظل صعوبة الغطس في موقع الحادث لوقوعه بمنطقة دوامات مائية لقربه من فتحات خزان أسوان والصخور الجرانيتية والجزر النيلية.


غرق

غرب سهيل

مياه النيل

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة