محافظ أسوان: استمرار عمليات البحث عن جثث غرقى "غرب سهيل" بـ15 غطاسًا

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تضامن المحافظة الكامل مع أسر ضحايا 3 من الشباب تعرضوا للغرق نتيجة تعرض مركب صيد صغير (سمبك) الذى كان يستقله هؤلاء الشباب للغرق أمام قرية غرب سهيل.

وقرر أشرف عطية، صرف إعانات مالية عاجلة لأسر المفقودين مع توزيع مساعدات غذائية لحين صرف التعويضات المقررة من مديرية التضامن الاجتماعي طبقاً للقواعد القانونية المنصوصة لذلك.

وتفقدت غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، موقع حادث الغرق، حيث التقت بأسر وأهالى المفقودين، والتى أوضحت لهم بأنه سيتم الاستمرار في عمليات البحث عن المفقودين لحين انتشالهم، حيث قام 5 غطاسين بأعمال البحث بإشراف من شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهرى.

وأشارت إلى أنه تم أيضاً استقدام 10 غطاسين آخرين من محافظة الأقصر لدعم الجهود وتكثيف البحث عن المفقودين في ظل صعوبة الغطس في موقع الحادث لوقوعه بمنطقة دوامات مائية لقربه من فتحات خزان أسوان والصخور الجرانيتية والجزر النيلية.